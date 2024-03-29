Продюсер Ковалев рассказал, как «Правый сектор» угрожал убить Панина Продюсер Ковалев:«Правый сектор» угрожал убить Панина в Одессе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Алексей Панин

Продюсер и общественный деятель Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru рассказал, как участники «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) угрожали пытками и убийством российскому актеру Алексею Панину в Одессе. По его словам, артист достойно повел себя в опасной ситуации.

Мы приехали в Одессу накануне нового, 2015 года, зашли в местный ресторан. Леха (Панин. — NEWS.ru) разгуливал в куртке с надписью «Россия». Чуть ли не весь ресторан с ним перефотографировался: люди узнали, обрадовались. И вдруг заходит человек 12–15 правосеков. С оружием и свастикой. Они тоже узнали Панина и стали угрожать ему, — вспоминает Ковалев.

По его словам, боевики называли себя «одесскими карателями» и собирались увезти Панина в подвал. Продюсер отметил, что они «хотели пытать его, потом убить», а труп артиста обменять на украинскую военнослужащую Надежду Савченко, которая в то время находилась в российской тюрьме. Ковалев отметил, что ему «пришлось поднять высокие связи», чтобы актера отпустили и он смог покинуть Одессу. Как утверждает собеседник NEWS.ru, в той опасной ситуации Панин «достойно себя вел».

В середине февраля Гагаринский суд Москвы на два месяца заочно арестовал Алексея Панина по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Артист в настоящее время находится в США. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России. Позже Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Панина и оставил в силе заочный арест артиста по делу о призывах к терроризму.