Пригожин нашёл новый способ «заработка» на отдыхе

https://static.news.ru/photo/ade698cc-1612-11eb-bc57-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия наслаждаются морем в Дубае.

Так, в своём Instagram Пригожин выложил сторис, в котором запечатлено, как он бережно делает своей супруге массаж.

Массажист недорого, — отметил Пригожин.

Ещё недавно продюсер жаловался, что звёзды остались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что младший сын Валерии Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана ждут рождения первенца. В связи с этим радостным событием молодая пара поспешила переехать.

В своём Instagram Шульгин выложил сторис, в котором показал, как выглядят его новые апартаменты.