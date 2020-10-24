Пригожин нашёл новый способ «заработка» на отдыхе

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия наслаждаются морем в Дубае.
Так, в своём Instagram Пригожин
Массажист недорого, — отметил Пригожин.
Ещё недавно продюсер жаловался, что звёзды остались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что младший сын Валерии Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана ждут рождения первенца. В связи с этим радостным событием молодая пара поспешила переехать.
В своём Instagram Шульгин выложил сторис, в котором показал, как выглядят его новые апартаменты.