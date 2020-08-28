Продюсер Фадеев назвал дело Ефремова «сатанинской пляской»

https://static.news.ru/photo/1b2dbb18-eb66-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей официальной странице в социальной сети высказался по поводу дела артиста Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Композитор попросил своих подписчиков высказать своё мнение на этот счёт. Сам продюсер назвал дело Ефремова «сатанинской пляской».

Я бы хотел обсудить с вами происходящее с господином Ефремовым. Я имею в виду его «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость, — написал Фадеев в Instagram.

Подписчики продюсера по большей степени отрицательно высказались о происходящем. Некоторые назвали Ефремова «трусом», сказали, что актёр «не мужик». Другие просто заметили, что наблюдать за ходом дела «просто противно».

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Как ранее писал NEWS.ru, блогер Кирилл Терёшин, которого в Сети называют «Руки-базуки», призвал посадить в тюрьму устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.