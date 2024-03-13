Продюсер Болдин объяснил, почему в СССР запрещали Агузарову и песни Лещенко Болдин: Агузарову запрещали из-за стиля, а Лещенко — из-за радостной песни о ВОВ

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Жанна Агузарова

Продюсер Евгений Болдин, бывший супруг Аллы Пугачевой, рассказал NEWS.ru, что худсовет во времена СССР был против выступления Жанны Агузаровой из-за ее эпатажного и необычного вида, а песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко была под запретом из-за того, что о войне нельзя было петь настолько жизнерадостно. По его словам, тогда в состав худсовета в основном входили только старички и старушки.

Очень смешно вышло с Жанной Агузаровой. Был концерт, посвященный землетрясению в Армении в 1986-м, который шел шесть часов. Агузарова там очутилась со своим коллективом. А она была категорически запрещена, так как выглядела экстравагантной, необычной, манерной, не советской. Тогда не смотрели на голос: красятся не так, волосы зеленые или красные, сережки в ушах или в носу, значит, «не советская», — пояснил он.

По его словам, комиссия приехала прямо на репетицию Агузаровой со словами о том, что ее нельзя пускать в эфир. Тогда Болдин призвал их послушать голос певицы и заявил, что она будет выступать, что она и сделала. К тому моменту, по его словам, тогда он и Пугачева уже были сильными, поэтому с ними было сложно спорить.

Также продюсер признался, что изначально была запрещена и песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко в начале 70-х. Тогда цензоры заявили, что про войну нельзя петь столь «жизнерадостно», но со временем ее все же разрешили.

Ранее Болдин рассказал, что Алла Пугачева получала 7 рублей 50 копеек за сольный концерт в советское время. По его словам, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона билет стоил с рук 10 рублей.