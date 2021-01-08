«Проблемы со здоровьем»: Варвина объяснила отсутствие детей с Михайловским

https://static.news.ru/photo/31d3925e-5379-11eb-8d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: varvina/Instagram.com

Экс-участница проекта «Дом-2» Наталья Варвина счастлива замужем за продюсером Алексеем Михайловским, но пара пока так и не обзавелась детьми. Раньше девушка уходила от ответа на этот вопрос, но сейчас решила раскрыть эту тайну.

Наталье часто задают вопросы о детях, и в очередной раз поинтересовались, когда же ждать пополнения в звёздном семействе.

У меня проблемы со здоровьем. Надеюсь, любопытство всех удовлетворила, — резко ответила Варвина.

Развивать тему экс-участница телестройки не стала. До этого Наталья опубликовала снимок со своим племянником и подписчицы тут же упрекнули Варвину, отметив, что «своих пора рожать».

Варвина и Михайловский познакомились на «Доме-2». Наталья была участницей, а Алексей — генпродюсером. Чувства возникли между ними в 2010 году, но на тот момент мужчина был женат. Ради Натальи он развёлся, а свадьба состоялась в 2013 году.

Ранее отсидевшая в тюрьме за мошенничество экс-участница телестройки Анастасия Дашко рассказала о том, почему так произошло, писал NEWS.ru.