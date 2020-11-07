«Приятно внимание»: Глюкоза ответила на критику за откровенные наряды

Певица Глюкоза заявила, что не обижается на критику, которая периодически обрушивается на неё из-за откровенных нарядов.
По словам артистки, в последнее время у неё даже «времени нет, чтобы раздеваться».
Я ведь не просто так стала артисткой. Каждому публичному человеку приятно внимание, будь то критика или похвала, — пояснила она.
При этом Глюкоза отметила, что гораздо приятнее получать комплименты от поклонников.
Певица также рассказала, что чаще всего подписчики выражают недовольство её худобой, однако с этим она ничего сделать не может, так как любит своё тело,
Ранее NEWS.ru писал, что Глюкоза продемонстрировала подписчикам пикантное фото с татуировкой в виде пирожного. На снимке 34-летняя певица позирует около музыкальных концертных колонок в грубых ботинках и нижнем белье «в сеточку», с распущенными волосами и тёмным макияжем.