«Приятно внимание»: Глюкоза ответила на критику за откровенные наряды

https://static.news.ru/photo/a55acbaa-20d6-11eb-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: glukozamusic/instagram.com

Певица Глюкоза заявила, что не обижается на критику, которая периодически обрушивается на неё из-за откровенных нарядов.

По словам артистки, в последнее время у неё даже «времени нет, чтобы раздеваться».

Я ведь не просто так стала артисткой. Каждому публичному человеку приятно внимание, будь то критика или похвала, — пояснила она.

При этом Глюкоза отметила, что гораздо приятнее получать комплименты от поклонников.

Певица также рассказала, что чаще всего подписчики выражают недовольство её худобой, однако с этим она ничего сделать не может, так как любит своё тело, передаёт «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что Глюкоза продемонстрировала подписчикам пикантное фото с татуировкой в виде пирожного. На снимке 34-летняя певица позирует около музыкальных концертных колонок в грубых ботинках и нижнем белье «в сеточку», с распущенными волосами и тёмным макияжем.