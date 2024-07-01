«Привыкла к бидонам»: звезда «ДОМа-2» показала новую грудь после операции Звезда «ДОМа-2» Ирина Пинчук показала фигуру после пластических операций

Фото: Социальные сети

Ирина Пинчук

Звезда «ДОМа-2» Ирина Пинчук заявила, что после пластической операции ее грудь стала аккуратной и маленькой. Девушка решилась на хирургическое вмешательство после двух беременностей и последующего похудения. Также ей сделали абдоминоплатистику и ушили диастаз, благодаря чему талия стала на пять сантиметров меньше. Накануне на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видео с новыми формами и рассказала, что чувствует себя хорошо и призналась, что не ожидала такой легкой реабилитации.

Идет третий после операции. Как видите, я ношу бесшовное белье и мне комфортно. Я легко поднимаю руки в разные стороны, могу ими водить. Нет никакого утяжеления, хотя это подтяжка груди и замена имплантатов. Удивляет, что я могу быть такой маленькой. Я привыкла к этим бидонам, которые у меня были, вот эта отдельно живущая грудь. А теперь все миниатюрное, — призналась Пинчук.

Звезда фильма «Текст» и экс-супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус показала снимок с фотосессии на одном из водопадов Бали, где сейчас отдыхает. Она опубликовала кадр, на котором позирует в рваной кофте и черных трусах. Грудь артистки можно рассмотреть детально.