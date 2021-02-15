Приставы взыщут с Михаила Боярского три тысячи рублей за штраф ГИБДД

https://static.news.ru/photo/ec36e180-6f9b-11eb-8bca-96000091f725_660.jpg Михаил Боярский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Судебные приставы намерены взыскать с российского артиста Михаила Боярского три тысячи рублей в связи с задержкой выплаты штрафа за нарушения правил дорожного движения.

В банке данных исполнительных производств службы фигурирует запись о взыскании с Боярского соответствующей суммы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что штраф был выписал артисту за инцидент, датированный 30 ноября 2020 года, он был составлен отделом ГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

Сам Боярский отказался давать комментарии по нарушению ПДД, из-за которого ему был выписан штраф. Эту информацию также не стали раскрывать и в службе судебных приставов.

Ранее NEWS.ru писал, что судебные приставы используют данные с уличных камер для розыска автомобилей водителей, накопивших большое количество штрафов за нарушения ПДД.

В ФССП пояснили, что местонахождение транспортного средства можно отследить при помощи средств фото- и видеофиксации. Кроме того, помочь могут региональные информационные системы правоохранительной направленности.

Всё это помогает определить маршруты передвижения транспортного средства должника, места стоянок, парковок.