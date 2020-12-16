Курила и скандалила: визажист рассказала об опыте работы с Бузовой

https://static.news.ru/photo/4f456bac-405d-11eb-b147-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Визажист из Казани Эльмира Первякова рассказала, что больше не хочет работать со звёздами после встречи с некой «О. Б.», в которой пользователи социальной сети узнали певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

По словам стилиста, опубликовавшей пост в Instagram, инцидент произошёл три года назад. Знаменитость опоздала на несколько часов и после этого долго возмущалась по поводу неудобного стула. Поэтому Эльмире пришлось встать на колени, чтобы угодить.

Кроме этого, клиентка потребовала принести ей кальян и захотела выпить чего-нибудь крепкого. Клубы дыма и терпкий запах ведущая выдыхала визажисту в лицо. Кроме того, она постоянно кричала на своего менеджера, передают «Невские новости».

Визажист выполняла процедуру бесплатно. Ей обещали фотографию с певицей для портфолио. Однако, по её словам, поп-дива выгнала её из гримёрки. Эльмире пришлось стоять в живой очереди со всеми остальными фанатами.

В социальной сети Первякова опубликовала фотографии. Хотя лицо некой «О. Б.» было замазано, подписчики узнали в ней Ольгу Бузову. Мастер рассказала, что всегда мечтала красить звёзд. Она думала, что это очень престижно. Но после данного случая желание пропало — уж лучше накрасить сто благодарных клиентов, чем одну селебрити.

Ранее стало известно, что на новогоднем концерте-телесъёмке Ольга Бузова заявила, что хотела бы получить на Новый год в подарок автомобиль марки «Майбах», а также шубу из рыси. Журналисты поймали Бузову после записи её выступления и задали сразу достаточно много вопросов. Певица поделилась с ними также тем, что у неё спрашивают сейчас те люди, которые её окружают: гримёры, её возлюбленный Давид Манукян и её директор. Она отметила, что на самом деле всегда привыкла приобретать себе сама всё, что хочет. Бузова сразу же перевела разговор с материального на отвлечённое и возвышенное, писал NEWS.ru.