«Пришла за чаем — ушла с ребенком»: участница «Фабрики звезд» родила в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила ребенка в одном из московских кафе. Что с ней произошло, в каком состоянии она сейчас, известен ли отец ребенка и что известно о ее карьере после музыкального шоу?

Что случилось с певицей

Роды прошли 3 января. «ИА Регнум» сообщило, что в острую ситуацию попала бывшая участница «Фабрики» Арина Рыженкова: в кофейне на юге Москвы посетители услышали детский плач из женского туалета.

«Из уборной вышла растрепанная девушка в крови с закутанным в свою одежду ребенком. Персонал кафе сразу же вызвал на место сотрудников полиции и скорую помощь», — пишет «Регнум».

Девушка, которая смогла родить без посторонней помощи, не сразу согласилась отдать ребенка медикам, однако они смогли ее убедить. Вместе с малышом ее доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Там девушку направили на беседу с психотерапевтом, пишет «Регнум».

«Раздули-то, раздули [новости]. К психологу ее отправляли, потому что после родов она ребенка не отдавала врачам скорой помощи, все просила не разлучать ее с малышом. Ну шок у женщины, пришла в кафе за чаем с пироженкой, а ушла с ребенком — послеродовый шок, частое явление. Ничего криминального. Все у них хорошо», — пишет в комментариях на Starhit пользователь, судя по всему, осведомленный в ситуации.

Чем она запомнилась на «Фабрике звезд»

Как сообщил источник агентства, мамой ребенка действительно оказалась бывшая участница «Фабрики звезд». Сейчас Арине Рыженковой 36 лет.

На «Фабрике» в 2006 году юная девушка продержалась совсем недолго и оказалась первой из участников, выбывших с проекта. Тем не менее она успела запомниться жюри и зрителям своей песней «Танец». В числе известных участников того года: Роман Архипов из группы «Челси», Прохор Шаляпин, Дима Колдун и певица Зара.

В дальнейшем Арина решила не продолжать музыкальную карьеру. После «Фабрики» девушка пропала из поля зрения и стала вести непубличный образ жизни. Коллеги по сцене говорили, что она ни с кем не общается.

Как сообщает Peopletalk, Арина время от времени выступает с каверами и собственными песнями на различных мероприятиях.

В каком состоянии мать и ребенок

«ИА Регнум» сообщает, что вскоре после родов Рыженкова столкнулась с неприятностями.

«Спустя полторы недели после случившегося Арина попала в инфекционную больницу Москвы с коронавирусом. У женщины легкая форма заболевания, но врачи все равно приняли решение госпитализировать ее», — сообщил источник издания.

Кто отец ребенка

Информации об отце ребенка нет.

Ранее певица несколько лет поддерживала отношения с участником 3-го сезона «Фабрики звезд» Русланом Куриком. Как пишет Starhit, он злоупотреблял алкоголем, заводил связи на стороне и поднимал на нее руку. В возрасте около 28 лет она оставила его «ради новой любви».

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