«Принял таблеточки»: вдова Данелии раскрыла подробности смерти наследника

Вдова легендарного советского режиссёра Георгия Данелии (1930-2019), Галина Юркова-Данелия, раскрыла пугающие подробности смерти её пасынка, Николая, рассказав, что тот незадолго до смерти «принял таблеточки». Об этом она вспомнила в прямом эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

Приехал его друг из Грузии, они сдавали фильм в Госкино, вместе выпивали. Потом за компанию приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому 26 лет. Это случилось в моей квартире, Коля жил тогда там, — призналась вдова Данелии.

Женщина добавила, что смерть наследника стала тяжёлым ударом для режиссёра, а тема его гибели — запретной. Юркова-Данелия также вспомнила, что незадолго до своей смерти Николай звонил своей родной матери, Любви Соколовой, и просил её о помощи. По словам вдовы, это единственное, что 26-летний наследник Данелии успел сделать перед своей трагической кончиной.

Ранее сообщалось об открытии выставки имени Георгия Данелии киностудией «Мосфильм», её можно будет посетить до 4 сентября.