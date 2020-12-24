«Принял себя»: помощник Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста

https://static.news.ru/photo/ea966332-4642-11eb-a30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Перенёсшего инсульт Бориса Моисеева расстраивают распространяемые в Интернете слухи об ухудшении его здоровья, рассказал помощник заслуженного артиста России Сергей Горох.

Сейчас Борис Михайлович живёт в столице, в быту ему помогает домработница, но он самостоятельно ходит и может разговаривать, передаёт «Вечерняя Москва».

Кроме того, сейчас артист регулярно посещает стоматолога — решил заняться своей улыбкой и собирается поехать на лето в Юрмалу. Моисеев поддерживает с примадонной российской эстрады — Аллой Пугачёвой, а другие бывшие коллеги по цеху не раз предлагали заболевшему певцу материальную помощь, но её певец не принимает.

Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями. Но он расстраивается, когда видит в ленте новостей утром о себе всякие глупости... Он принял себя таким, какой он есть, — добавил Горох.

Звезда 90-х и начала «нулевых» Борис Моисеев в последнее время ведёт непубличную жизнь и почти не общается с прессой. Произошло это из-за инсульта, который артист перенёс 10 лет назад. Он не смог полностью восстановиться и поэтому отказался от концертов. «Затворничество» некогда эксцентричного исполнителя породило множество слухов о тяжёлом состоянии его здоровья, писал NEWS.ru.