«Приносили еду в номер»: Федосеева-Шукшина о доме престарелых

Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что она попала в дом престарелых по собственному желанию. Она заявила, что ей в пансионате очень понравилось, после чего она использовала в отношении учреждения слово «санаторий». Об этом артистка рассказала в эфире Первого канала.

Мне было интересно узнать, что это за центр престарелых. Я попала в санаторий. Комната метров 12–15, чистенько, убрано, аккуратненько всё, — поделилась Федосеева-Шукшина.

Она добавила, что ей приносили «в номер завтраки, обеды и ужины». Она отметила, что чувствовала себя хорошо в центре. По её словам, если бы ей предложили туда вернуться, она бы согласилась.

Ранее сообщалось, что в объективы камер видеонаблюдения попал муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв. На пассажирском сиденье находилась неизвестная женщина, в которой пользователи Сети признали заболевшую актрису. Точно определить личность пассажира не удаётся из-за низкого качества фотографии.

По сообщениям СМИ, Пётр Чернышёв часто управляет автомобилем своей тёщи Валентины Заворотнюк, поэтому пользователи не исключили вероятность того, что пассажиром является мать актрисы.