https://static.news.ru/photo/bdb728b4-e2bc-11e9-bc2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official

Блогер Лена Миро восхитилась принципиальностью звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой, которую поймали с наркотиками в нижнем белье.

Хочу похвалить Наталью. Нет, не за порошки, а за твёрдость позиции. Что такое настоящая женщина? Она всё отрицает, даже попавшись голой под любовником при трёх свидетелях. Наркотики — это очень плохо. 0,69 грамма, найденных в трусах, — вообще уголовка. Но не могу не выразить своё восхищение Дашей Букиной. Вот так и должна вести себя настоящая женщина — всё отрицать! — написала в своём блоге Миро.

Как писал News.ru, сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. Она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.

Позднее столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин, а в Интернете появилось видео с задержанием за наркотики похожей на актрису женщины. Она отказалась комментировать появление кадров в Сети.