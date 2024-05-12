«Разгневан безумием»: принц Уильям отреагировал на слухи о болезни Миддлтон People: принца Уильяма разозлили слухи о местонахождении Кейт Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям негативно отреагировал на слухи о местонахождении Кейт Миддлтон, появившиеся в январе, пишет журнал People со ссылкой на королевского инсайдера. 16 января принцесса Уэльская легла в одну из лондонских клиник. В тот же день ей была сделана операция.

Принц Уильям был «расстроен» и «разгневан» безумием в социальных сетях вокруг Кейт Миддлтон, — говорится в публикации издания.

По словам ее семьи, операция прошла по плану. После этого, как сообщают источники, супруга принца Уильяма будет восстанавливаться дома. После длительного отсутствия Миддлтон на публике нетизены начали строить различные догадки о ее местонахождении. По словам бывшего сотрудника королевской семьи, принц Уильям «расстроен и зол» из-за слухов, распространяемых в Сети.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что в настоящее время проходит начальный курс профилактической химиотерапии. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что супруга принца Уильяма достаточно здорова, чтобы посещать некоторые мероприятия. Он считает, что принцесса Уэльская может появиться на публике этим летом.

Ранее принц Уильям в беседе с администратором больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис, куда он приехал 10 мая, рассказал, что у Кейт Миддлтон, лечащейся от рака, все хорошо. Других подробностей о состоянии жены он не раскрыл.