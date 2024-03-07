Принц Уильям нарушил молчание после слухов об исчезновении Кейт Миддлтон Принц Уильям сообщил, что не читает соцсети после операции Кейт Миддлтон

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Принц Уильям

Представители сына короля Великобритании Карла III принца Уильяма отреагировали на вопросы журналистов по поводу долгого отсутствия на публике его супруги Кейт Миддлтон. Они сообщили, что принц Уэльский сосредоточен на своей работе, а не на чтении «теорий заговоров» в соцсетях по поводу «исчезновения» жены поле операции на брюшной полости 16 января, пишет Daily Mirror. При этом принц Уильям не сказал о самочувствии супруги и ее местонахождении на фоне слухов, окружающих принцессу Уэльскую в последние месяцы.

Кейт в настоящее время не работает после операции на брюшной полости. Кенсингтонский дворец пообещал, что она будет отсутствовать примерно до Пасхи. Ранее на этой неделе Кейт заметили папарацци, сфотографировав ее в машине с матерью, когда она проезжала мимо своего дома в Виндзоре. На фоне всех спекуляций представитель принца Уэльского заявил: «Он сосредоточен на своей работе, а не на социальных сетях», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Миддлтон впервые появилась на публике после операции на брюшной полости. Фотографии супруги принца Уильяма опубликовал портал TMZ.

На опубликованных в Сети снимках принцесса Уэльская в темных очках едет на пассажирском сиденье машины Audi, которой управляет ее мать. Информация о состоянии Миддлтон после операции до сих пор неизвестна, Букингемский дворец держит эти сведения в строгой секретности.

В последний раз супруга принца Уильяма выходила в свет на празднование Рождества в конце декабря 2023 года в Сандрингеме, где она была с мужем, детьми и другими членами королевской семьи.