Принц Гарри рассказал, почему считает свою жену Меган Маркл волшебницей Принц Гарри рассказал, что Меган Маркл умеет общаться с морскими котиками

Фото: Chris Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Сын короля Карла III принц Гарри рассказал, что окончательно влюбился в будущую жену, американскую актрису Меган Маркл, когда понял, что она может общаться с морскими котиками, пишет Daily Express. По словам наследника британского престола, во время отпуска в Шотландии его будущая жена спела песню на берегу моря, и к ней приплыло множество тюленей. После этого случая принц Гарри начал относиться к супруге как к волшебнице, сообщает издание.

Сассексы были на королевском отдыхе на северном побережье Шотландии, когда король Карл III поделился с ними легендой о шелки — мифологических существах, которые могут принимать облик тюленя и человека. Карл III объяснил, что можно спеть котикам, чтобы посмотреть, откликнутся ли они, Гарри и Меган решили сделать это на следующий день, — говорится в сообщении.

Сидя на берегу моря, Гарри увидел тюленей на пляже и попытался им спеть, но они не не отреагировали. Когда же петь начала Маркл, к ней приплыло множество животных.

Довольно скоро рядом с Меган начало появляться огромное количество тюленьих голов, откликающихся на ее песню, после этого я понял, что моя избранница — настоящая волшебница, — сказал Гарри.

Ранее Daily Mail писало, что Маркл отметила 42-летие в итальянском ресторане Tre Lune в калифорнийском городе Монтесито в компании супруга. Герцогиню также сопровождали несколько друзей, включая актера Мэтта Коэна и музыканта Трэвиса Баркера. Несмотря на слухи о возможном расставании Сассексов, Меган и Гарри выглядели счастливыми и беззаботными, уверяют журналисты.