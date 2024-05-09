Принц Гарри неоднозначно отреагировал на вопрос о возвращении в Лондон Принц Гарри усмехнулся в ответ на вопрос, рад ли он быть дома

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри усмехнулся в ответ на вопрос журналистов о своем пребывании в Лондоне, пишет Marie Claire. Он прибыл в Лондон на торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Игр непобежденных.

Репортеры подстерегли младшего сына короля Карла III на пути к автомобилю. Один из журналистов спросил принца, рад ли он быть дома. Герцог Сассекский только поздоровался, не дав ответа. Когда вопрос был задан повторно, принц лишь усмехнулся.

Рад вас видеть, — сказал принц Гарри.

Ранее принц Гарри подтвердил сообщение о том, что король Карл III слишком занят, чтобы встретиться с ним во время своего визита домой. По словам представителя герцога Сассекского, тот понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время.

Накануне стало известно, что Карл III не захотел встречаться с принцем Гарри. Близкий друг правящей династии Хьюго Викерс отметил, что отказ короля связан с его нежеланием видеться с сыном. По его словам, если бы Карл III хотел этой встречи, он бы нашел время.