«Примитивное стадо осуждающих»: Киркоров ответил хейтерам Киркоров заявил, что хейтеры просто завидуют лучшим из лучших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Народный артист России Филипп Киркоров совсем не переживает по поводу слухов и сплетен по поводу своей персоны. Как заявил певец в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube, обсуждают — значит, завидуют, а раз завидуют — значит, ты добился успеха.

Без слухов, без домыслов я был просто Филиппом. А если про тебя идут слухи, значит, ты личность. Запомни, сказала мне однажды умная женщина, никогда не обсуждают, не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших. Лучше быть в центре внимания, эпицентром событий, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих, — заявил певец.

Киркоров признался, что про него ходило много слухов. Среди них есть один, который нравится артисту больше остальных — о том, что он спит в барокамере.

Также поп-король заявил, что довольно часто чувствует себя одиноким, несмотря на публичность. Такую ситуацию певец объяснил своей эмоциональностью: ему не хватает соревновательного элемента в работе, драйва конкуренции. Поэтому Киркоров даже иногда испытывает желание помочь кому-то из менее успешных или начинающих коллег, чтобы кто-то из них стал достойным противником на эстрадном поприще.