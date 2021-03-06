Пугачёва сбежала со дня рождения Зайцева из-за платной встречи с фанатами

https://static.news.ru/photo/fd0618e0-7f28-11eb-90ab-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва (архивное фото) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва в расстроенных чувствах покинула 83-летие своего друга, модельера Вячеслава Зайцева, практически не притронувшись к еде. Об этом рассказали на программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Дом моды Зайцева несёт убытки. Модельер решил подзаработать и, воспользовавшись днём рождения, пригласил на него фанатов Пугачёвой. «Билет» на встречу с певицей стоил 15 тысяч рублей. Фанатам Примадонны пообещали разговор с артисткой, а также совместные фото.

В итоге поклонники преследовали Аллу Борисовну весь день рождения, и, не выдержав, она решила уйти.

У меня сейчас не много работы, а много счастья в жизни. Я сорок лет с ним работала. Нашему знаменитому балахону красному уже 43 года. Здоровья ему хочется пожелать. Прекрасно сами всё понимаете, — рассказала Пугачёва журналистам.

Ранее юморист Владимир Винокур решил поздравить женщин с наступающим 8 Марта и порадовал подписчиков кадром из прошлого. На нём он снят с молодым Львом Лещенко и Аллой Пугачёвой. Поклонницы юмориста были рады поздравлениям и отметили, что Пугачёва сейчас выглядит моложе, чем несколько десятков лет назад.

Как писал NEWS.ru, журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Зайцева по поводу её шляпки. Примадонна ничего на это не ответила, впрочем, её выражение лица говорило само за себя. Максим Галкин также посчитал этот комплимент неуместным.