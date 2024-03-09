Примадонна или иноагент? Можно ли лишить Пугачеву прав на ее хиты

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву предложили объявить иноагентом из-за ее слов о России. Кто выступил против «женщины, которая поет», как она зарабатывает деньги в России, может ли лишиться этих доходов?

Кто хочет объявить иноагентом Пугачеву

7 марта депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил объявить Пугачеву иноагентом. По его словам, артистка «потеряла всякий стыд», когда заявила, что «нормальные люди туда [в Россию] не вернутся».

«Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать наконец иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. Вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно», — объявил депутат.

Он напомнил, что певица «сама просила признать ее иноагентом». На защиту Пугачевой встали актеры Станислав Садальский и Никита Джигурда, которые напомнили о ее заслугах перед российской культурой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Журавлев

Как Пугачева зарабатывает деньги в России

Весной 2019 года журнал Forbes писал, что за 15 лет совокупный доход певицы, ее дочери Кристины Орбакайте, а также бывшего мужа Филиппа Киркорова и нынешнего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составил $205 млн. В эту сумму не входит доход Пугачевой с 2015 года — Forbes пишет, что его невозможно оценить даже приблизительно. В 2014 году ее доход составил $4 млн (втрое меньше, чем у Киркорова).

Примадонна покинула Россию осенью 2022 года, после того как выступила в поддержку своего мужа Максима Галкина. В России у пары остался дворец в подмосковной деревне Грязь, владельцем которого числится Галкин. Как сообщил Aif.ru, в 2022 году на Пугачевой числилась единственная компания «АБП», выручка которой составила 2,1 млн рублей. При этом до пандемии, в 2019 году выручка компании превышала 73 млн рублей.

В сентябре 2023 года источники KP.RU сообщили, что артистка не выступает в Израиле, поскольку берет слишком дорого — €350 тыс. Их с Галкиным совместные доходы упали втрое.

Можно ли лишить Пугачеву доходов из России

Ранее сенатор Владимир Полетаев объяснял MK.RU, что сам по себе статус иноагента не является поводом для каких-либо конфискаций имущества. Государство следит за тем, чтобы иноагент не использовал доходы от своего имущества против России.

«Условный Максим Галкин может не волноваться за судьбу своего замка в подмосковной деревне Грязь. Разумеется, при условии, что он не сдает его в аренду, а полученные деньги не тратит на нужды ВСУ или какой-нибудь запрещенной в России организации. А вот гонорары от выступлений, скажем, в Прибалтике, где пародист выкрикивает антироссийские лозунги, — да, гонорары можно будет конфисковать», — отметил сенатор.

5 марта спикер Госдумы объявил, что закон о запрете рекламы у иноагентов показал свою эффективность, и предложил лишить иноагентов отчислений по авторским и смежным правам.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Можно ли конфисковать авторские права: мнение адвоката

Адвокат Серей Жорин объяснил в беседе с NEWS.ru рассказал о возможности лишить Пугачеву прав на ее хиты. По его словам, авторские права в России бывают имущественные и неимущественные.

«Например, неимущественные: право на имя, право указываться как автор при публикации, обнародовании, использовании произведений. Неимущественных прав невозможно лишить, продать, подарить», — объяснил Жорин.

Он отметил, что имущественные авторские права «как автомобиль, квартира, стол, ручка, деньги» могут переходить к другому собственнику, отчуждаться, дариться, сдаваться в аренду, продаваться.

«Соответственно, теоретически, лишить их тоже можно. Любого имущества, в теории, можно лишить за какое-то либо уголовное преступление при тех или иных обстоятельствах. <...> С неимущественной частью ничего нельзя сделать. Но я не удивлюсь, если будут какие-нибудь законы, инициативы с требованием забвения, запрета упоминания автора, если он неправильно выразился», — предположил Жорин.

Адвокат напомнил, что Пугачева не является автором и композитором многих песен, которые исполняла. Более того, она могла передать свои имущественные права. Для того чтобы Пугачева с Галкиным в Израиле не получали отчислений, суд может изъять имущественную часть авторских прав.

Читайте также:

«Их капитал — популярность»: отберут ли у Пугачевой и Галкина замок в Грязи

Ивлеева, SHAMAN, Галкин: кого из звезд «отменили» в конце 2023 года

Звезды объявили Пугачевой бойкот? Почему не хотят даже слушать новую песню