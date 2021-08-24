Прилучный шокировал поклонников, побрившись налысо

Павел Прилучный изрядно удивил своих поклонников, показав фото в новом образе. Актёр побрился налысо и сфотографировался вместе с сыном, который, похоже, тоже пребывает в шоке от нового образа звёздного отца.

Решил сбрить бороду и промахнулся, — подписал снимок Прилучный.

instagram.com/bugevuge

Фанаты актёра засомневались в необходимости столь разительных перемен. «Неожиданно. Реакция, как у Тимохи», «Блин, не идет, постарел...», «Я надеюсь, это не всерьез!», расстроились подписчики.

Некоторые усомнились в том, что звезда «Мажора» действительно решился на такие кардинальные перемены, и подумали, что это розыгрыш. «Это фотошоп, посмотрите на дверной проём», «Хороший фотошоп, что аж потолок поплыл», пишут в комментариях пользователи.

Сейчас Павел Прилучный отдыхает с детьми на море. С женой Агатой Муцениеце актёр расстался в прошлом году.

Ранее актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный примирились после развода и даже могут воссоединиться. Адвокат Агаты Жанна Маргулис рассказала Teleprogramma.pro, что бывшие супруги наладили диалог и «стараются сделать всё возможное, чтобы их дети были счастливы».