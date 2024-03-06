Прилучный пришел на премьеру фильма вместе с «Ларой Крофт» Павел Прилучный и Зепюр Брутян посетили премьеру «Онегина» в стиле «тотал блэк»

Фото: Пресс-служба «Атмосфера кино»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян посетили премьеру фильма «Онегин» в столичном кинотеатре «Октябрь», передает KP.RU. На мероприятие звезды пришли в стиле «тотал блэк», при этом образ актрисы напомнил поклонникам знаменитую расхитительницу гробниц Лару Крофт.

Брутян облачилась в черный кожаный топ и такие же штаны. Волосы актрисы были убраны в тугую косу, что также добавило схожести с персонажем Анджелины Джоли. Открытые плечи завершили образ. Прилучный же оделся в черный джемпер и штаны свободного кроя.

Помимо знаменитой пары премьеру посетили Елизавета Моряк, Эвелина Бледанс, Алена Хмельницкая и другие знаменитости. Фильм снят по мотивам романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Режиссером кинокартины выступил Сарик Андреасян, который заявил, что старался не отступать от оригинального сюжета. Показ фильма в кинотеатрах стартует 7 марта.

Ранее режиссер кинокартины заявил, что у актера Никиты Кологривого есть много общего с Василием Шукшиным — советским актером и писателем, который появлялся в картинах «Тихий Дон» 1958 года и «Они сражались за Родину» 1975 года. Андреасян также назвал Кологривого народным героем, который близок и понятен зрителям.