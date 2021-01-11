Прилучный выложил трогательное поздравление сына с днём рождения

https://static.news.ru/photo/7a4032b0-541c-11eb-ba01-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: instagram.com/bugevuge

Актёр Павел Прилучный выложил в социальной сети трогательное поздравление, адресованное его сыну Тимофею. Так, 11 января мальчику исполнилось восемь лет.

Первой сына поздравила его мама, актриса Агата Муцениеце. Она опубликовала в социальной сети довольно объёмный пост и пожелала наследнику всего самого лучшего. Прилучный же в своём поздравлении оказался намного лаконичнее. Стоит подчеркнуть, что отец не стал отмечать аккаунт сына в публикации.

На представленном фото Тимофей запечатлён в совсем юном возрасте.

С днём рождения! Спасибо тебе, что выбрал меня в свои отцы! Я не подведу! — написал Прилучный в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Агата Муцениеце в своём Instagram отреагировала на страстное фото с её бывшим мужем Павлом Прилучным, которое опубликовала Мирослава Карпович.

Муцениеце поздравила подписчиков с Рождеством, однако в тексте поздравления подписчики явно увидели намёки на то, что актриса осуждает публикацию фото Карпович с Прилучным.