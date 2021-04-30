Прилучный впервые рассказал о романе с Карпович

https://static.news.ru/photo/e78426b2-aacd-11eb-8c77-96000091f725_660.jpg Фото: bugevuge/instagram.com

Российский актёр Павел Прилучный впервые заговорил об отношениях с коллегой Мирославой Карпович. Он назвал девушку потрясающей и отметил, что у них прекрасные отношения.

Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок: так или иначе все мужчины — дети, — порассуждал он в беседе с телеведущим Вадимом Верником.

Как пишет StarHit, актёр в восторге от того, что его дети прекрасно ладят с новой возлюбленной отца. По его словам, сын и дочь с радостью проводят время с Мирославой.

Актрису Прилучный считает «чистейшей души человеком», который знает, как вести себя с детьми. Впрочем, она и сама не раз говорила, что любит детей и не боится стать мамой, потому что является старшей сестрой в семье.

Павел Прилучный развёлся с супругой, актрисой Агатой Муцениеце в 2020 году. Экс-жена ранее выложила видео, где со слезами расскала о домашнем насилии со стороны актёра.

После недавней церемонии Cosmopolitan Man Awards, которую вела актриса Агата Муцениеце, в массмедиа появились публикации о том, что экс-супруга Павла Прилучного якобы высмеяла его внешний вид. Накануне фанаты актёра отметили, что мужчина поменялся, — некоторые поклонники заподозрили, что он стал выпивать. В своём Instagram-аккаунте девушка опровергла данные вбросы и попросила «отстать от них», писал NEWS.ru.