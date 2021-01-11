Прилучный впервые показал своё перекошенное после драки лицо

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Павел Прилучный впервые опубликовал в личном блоге видео, где показывает себя крупным планом. Артист снимается в кино, он продолжил ранее начатые съёмки.

Однако, у актёра оказались повреждены лицевой нерв и кости. На видео Прилучный предстаёт в синяках и ссадинах. Вполне возможно, что это просто профессиональный грим. Но в кадре видна ассиметрия лица актёра. А когда Прилучный говорит, его лицо перекашивается и рот ведёт в одну сторону.

Травму актёр получил в калининградском ночном клубе. Он сумел сам добраться до больницы и попросить помощи врачей. Сейчас родные и близкие актёра надеются, что с помощью медицины Прилучному удастся исправить внешние недостатки, полученные в результате травмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Павел Прилучный выложил в социальной сети трогательное поздравление, адресованное его сыну Тимофею. Так, 11 января мальчику исполнилось восемь лет.