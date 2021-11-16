Прилучный снялся в эротическом клипе с новой пассией и её сестрой

Павел Прилучный снялся в эротическом клипе Кати и Волги Король на песню «Мира Шум». Ролик за несколько часов буквально взорвал Интернет, сам актёр отозвался работе с удовольствием, пишет «Газета.ru».

Действие клипа п роисходит на приёме у психолога. Прилучный играет роль пациента, который оказывается на консультации у сестёр-близняшек. Его героя волнуют эротические фантазии, частью которых оказываются сами девушки.

Откровенную работу снял клипмейкер Сергей Ткаченко. Она с восторгом была воспринята как мужчинами, так и женщинами, большинство которых являются поклонниками харизматичного «Мажора».

Эротический клип, две близняшки, я снялся в нём с большим удовольствием. Они безусловно будут главным сексуальным объектом каждого мужчины. Обе девушки горячие, свободные, замечательные и прекрасные! — прокомментировал своё участие в клипе Прилучный.

К слову, этим летом актёру приписывали роман с солисткой группы Queens Волгой Король. Она прокомментировала появившееся в Сети фото с яхты, где обнимается со звездой «Мажора» и кладёт ему на коленки ноги.

Ранее Павел Прилучный объяснил, откуда взялись страстные кадры в фильме «Соври мне правду», где он играет с «папиной дочкой» Дарьей Мельниковой. По его словам, для них с Дарьей это был «очередной рабочий день».