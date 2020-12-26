Прилучный шокировал поклонников, побрившись налысо

https://static.news.ru/photo/7ec26f38-48d2-11eb-911d-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Актёр Павел Прилучный неожиданно решил кардинально сменить имидж перед Новым годом и побрился налысо, чем поразил своих поклонников.

Актёр выложил в Instagram видео, на котором в ускоренной перемотке показано, как ему при помощи машинки для стрижки оголяют череп. Съёмка стрижки предварена замедленным кадром, демонстрирующим, как Прилучный в последний раз в этом году взмахивает густой шевелюрой, которой он лишился уже спустя несколько минут, сообщает «Комсомольская правда».

С наступающим! — подписал видео актёр.

Подписчики были изрядно удивлены поступком Прилучного. Один из них заметил даже, что актёр сразу постарел. Другая поклонница актёра заметила, что он «всё равно очень красивый».

Как сообщал NEWS.ru, ранее 33-летний актёр Павел Прилучный впервые прокомментировал своё избиение в ночном клубе Калининграда. Артист заявил, что не будет комментировать каждое заявление представителей прессы, поскольку занят на съёмках.

Перед этим калининградский бизнесмен Владимир Семёнов рассказал свою версию конфликта с актёром. По его словам, Прилучный пришёл в заведение нетрезвым и первым спровоцировал драку.