Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце

https://static.news.ru/photo/03bd915c-8233-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актёр Павел Прилучный в прямом эфире Instagram решил поговорить со своими поклонниками о кулинарии, однако их интересовала только его личная жизнь.

Подписчики спросили у звезды, зачем он избил свою жену Агату Муцениеце. В ответ Прилучный лишь рассмеялся, а затем попросил не затрагивать эту тему.

Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте, — подчеркнул артист.

Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома на самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.

Как писал NEWS.ru, актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова прокомментировала скандал, который произошёл в семье Прилучного.