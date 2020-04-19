Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце

Актёр Павел Прилучный в прямом эфире Instagram решил поговорить со своими поклонниками о кулинарии, однако их интересовала только его личная жизнь.
Подписчики спросили у звезды, зачем он избил свою жену Агату Муцениеце. В ответ Прилучный лишь рассмеялся, а затем попросил не затрагивать эту тему.
Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте, — подчеркнул артист.
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома на самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.
Как писал NEWS.ru, актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова прокомментировала скандал, который произошёл в семье Прилучного.
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