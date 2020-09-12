Прилучный продаёт дом, где жил с Муцениеце

https://static.news.ru/photo/83ba2dd0-f627-11ea-8cee-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Прилучный выставил на продажу дом, в котором жил вместе с Агатой Муцениеце. По словам знакомых актёра, избавиться от особняка потребовала новая подружка актёра «папина дочка» Мирослава Карпович.

К тому же, на Прилучном висит множество кредитов, так что продажа дома помогла бы ему избавиться от множества проблем. На момент покупки дом стоил 180 млн рублей, пишет KP.RU.

Жильё по-прежнему находится в залоге, за него нужно выплатить ещё 70 млн рублей. Сам Прилучный со своей новой пассией живёт в четырёхэтажном особняке в подмосковном Трувиле. В этот дом его пустили пожить друзья.

В этом же доме актёр и его подружка ожидают результаты теста на коронавирус. Именно из-за этого они не поехали на «Кинотавр», уточняет издание. По этой же причине Прилучный остановил съёмки сериала «В клетке».

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за переезда Прилучный решил пропустить сочинский «Кинотавр». Пара пока обживается в новом доме.