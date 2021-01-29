Прилучный показал видео с отдыха с сыном и дочерью

https://static.news.ru/photo/8f1602e6-63a3-11eb-a998-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bugevuge

Актёр Павел Прилучный показал подписчикам в Instagram, как проводит выходные в обществе сына и дочери.

В качестве развлечения для детей артист выбрал поход в верёвочный городок. На видео, опубликованном в сторис, его сын Тимофей пытается преодолеть препятствия из верёвок.

Тимон, давай шустрее, чего ты там возишься? — прокомментировал Прилучный.

В ответ Тимофей предложил отцу попробовать самому, однако тот отказался, отметив, что ему страшно. Дочь актёра Мия в этот момент наблюдает за действиями брата.

Как писал NEWS.ru, ранее актриса Агата Муцениеце поделилась воспоминаниями о тяжёлом браке с бывшим супругом Павлом Прилучным. Так, артистка нередко становилась жертвой откровенного абьюза. По её словам, постоянное давление мужа изменило её в худшую сторону.

Позднее блогер Лена Миро резко отозвалась о Муцениеце, которая в шутку поделилась с широкой публикой подробностями об интимной жизни со своим бывшим мужем.

Актёрская семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. У пары двое совместных детей.