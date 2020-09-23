Прилучный показал шикарный особняк, где обосновался с Карпович

https://static.news.ru/photo/7070fa86-fe1c-11ea-b1e9-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Прилучный опубликовал кадры из четырёхэтажного особняка, в котором живёт с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. На смене места жительства настояла именно новая подружка актёра, она же, по слухам, потребовала Прилучного выставить на торги бывший особняк.

Новый дом Прилучного находится недалеко от старого. По слухам, паре разрешили пожить в доме знакомые. По опубликованным в сториз Instagram актёра кадрам видно, что особняк оснащён новой техникой, там есть сад, камин и бассейн.

@bugevuge

К звёздному отцу приходят в гости его дети Мия и Тимофей, как видно по кадрам, они предпочитают купаться в бассейне.

@bugevuge

Известно, что старый дом Прилучного приобретался за 180 млн рублей, но он по-прежнему находится в залоге. Актёру нужно выплатить за него ещё 70 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Мажора» актёр Павел Прилучный опять попал в базу судебных приставов по месту прописки в Новосибирской области. Как оказалось, он не оплатил судебные издержки в 200 рублей за расторжение брака.