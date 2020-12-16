Прилучный впервые перед зрителями показал чувства к Карпович

https://static.news.ru/photo/ecd33986-405c-11eb-9126-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slavakarpovich_with_love/instagram.com

Актёр Павел Прилучный впервые после недавнего инцидента вышел на публику. Так, 16 декабря артист принял участие в спектакле «Косметика врага», который проходил в Воронеже.

Стоит отметить, что романтическая сцена, в которой задействованы Прилучный и актриса Мирослава Карпович, не оставила у зрителей сомнений в искренности чувств партнёров. Танец пары в полумраке привлёк внимание зала своей нежностью.

Правда, многие зрители отказались верить в серьёзность травм Прилучного. После спектакля актёр с удовольствием позировал для селфи с поклонницами, пишет KP.RU.

Ушибы и переломы лица Прилучный заработал в ночном клубе в Калининграде, где снимался в сериале «В клетке». Актёр проходил лечение в московской городской больнице № 1. Ему была сделана операция на лице. Актёр лежал в отдельной палате за 15 тыс. руб. в сутки. Ухаживала за звездой «Мажора» «папина дочка» Мирослава Карпович.

Ранее NEWS.ru писал, что дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после развода родителей остались жить с мамой. В настоящее время четырёхлетняя Мия и семилетний Тимофей встречаются со своим отцом лишь по определённым дням.

Как выяснилось, такое положение вещей не устраивает Прилучного. Актёр очень сильно скучает по детям и сетует, что они иногда забывают ему звонить.