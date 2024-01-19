Прилучный, откровенные фото, Таджикистан: где сейчас актриса Юлия Франц

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Юлия Франц

Актриса Юлия Франц известна по ролям в сериалах «Гоголь», «Универ. Новая общага», «Кухня» и «Метод». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Юлия Франц

Юлия Франц родилась в Таджикистане. Настоящая фамилия актрисы — Дзуцева, однако она использует девичью фамилию матери в качестве сценического псевдонима. В студенческие годы она переехала в Москву, где окончила Высшее театральное училище имени Щепкина.

Еще будучи первокурсницей, Франц сыграла свою первую роль в кино — в фильме Алексея Боброва «Новогодний детектив». Позднее она также исполнила второстепенные роли в картинах «Ищите маму», «Развод», «Кухня».

Первую главную роль артистка получила в комедии «Весь этот джем» режиссера Александра Андраникяна. Затем она снялась в сериале «Гоголь», а в 2017 году присоединилась к актерскому составу ленты «Универ. Новая общага». К 34 годам в фильмографии Юлии Франц 27 работ в кино. О личной жизни актриса предпочитает не рассказывать.

Что известно об отношениях Франц с Павлом Прилучным

Юлия Франц снималась с актером Павлом Прилучным в сериале «Тень звезды». После развода артиста с актрисой Агатой Муцениеце появились слухи о его романе с Франц.

«Начались съемки фильма „Тень звезды“, где Прилучный сыграл рэпера. На съемочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега — звезда фильма „Гоголь“ Юлия Франц. И он стал встречаться параллельно и с ней, и с Карпович (актриса Мирослава Карпович. — NEWS.ru)», — сообщало KP.RU.

По информации источника, отношения Франц и Прилучного продлились недолго и были прекращены по инициативе артистки.

«Там у них даже постельные сцены были. Но роман с Прилучным у Франц был недолгим. Она узнала, что помимо жены у него, оказывается, есть еще и Мирослава. Юля в какой-то момент утомилась от „четырехугольника“ и сама ретировалась из этих странных отношений», — рассказали знакомые актера.

Что известно об откровенных съемках Юлии Франц

Актриса после выхода сериала «Гоголь» приняла участие в откровенной съемке для мужского журнала Maxim. Ее фотография была размещена на обложке одного из выпусков.

«У меня не было таких откровенных фотосессий ранее. Единственная откровенная сцена была в фильме „Гоголь. Начало“. Так что съемка для MAXIM была первой подобного рода. К ней я отнеслась как к части своей профессии. Признаюсь, очень волновалась и вначале мне было некомфортно. Но потом я устала волноваться, да и физически устала, поэтому просто перестала обращать внимание на свое волнение», — рассказала она WMJ.ru.

По словам актрисы, ее близкие были не против откровенных съемок. Вдобавок она считает, что не стоит отказываться от подобных проектов, если они «оправданны в художественном смысле».

Чем сейчас занимается Юлия Франц

Юлия Франц продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году она появилась в продолжении сериала «Папины дочки», а также в ленте «Оборотень» и других.

Сейчас актриса снимается в фильме «Любви не бывает». В конце января на телеканале НТВ состоится премьера сериала «Золотое дно» с Юлией Франц. Также артистка сыграла главную женскую роль в ленте «Как друзья Захара женили», во время съемок которой ей пришлось длительное время находиться в вырытой на кладбище яме.

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