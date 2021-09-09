Прилучный объяснил страстные кадры в кино с новой «папиной дочкой»

Павел Прилучный объяснил, откуда взялись страстные кадры в фильме «Соври мне правду», где он играет с «папиной дочкой» Дарьей Мельниковой. По его словам, для них с Дарьей это был «очередной рабочий день», признался артист в программе «Вечерний Ургант».

Премьера фильма состоялась в Сочи.

Как происходили съёмки таких сцен, Прилучный рассказал ведущему программы Ивану Урганту.

Ну, мы просто разделись, голенькими постояли и снялись. Там сорок человек на площадке, все на тебя смотрят... Нет, конечно, во время съёмок фильма были такие эпизоды, когда мы просили людей выйти с площадки. Оставался только режиссёр, — сыронизировал актёр.

Дарья Мельникова получила известность после сериала «Папины дочки», где вместе с ней играла Мирослава Карпович. Именно с последней у Прилучного начался роман после развода с Агатой Муцениеце.

Ранее фанаты заподозрили Прилучного в романе с Мельниковой после того, как они сыграли любовную пару в фильме «Соври мне правду».