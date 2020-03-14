https://static.news.ru/photo/7e476c2e-658a-11ea-8ac9-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Павел Прилучный намекнул, что может стать героем шоу «Холостяк» на ТНТ. Актёр опубликовал фотографию, на которой держит розу, похожую на ту, что вручают герои шоу своим невестам.

Прилучный предложил подписчикам угадать, что значит этот снимок. Поклонники тут же провели аналогию и решили, что не успевший развестись актёр ищет новую избранницу.

«Ты примешь эту розу?», «Следующий сезон „Холостяка“ с вами будет, мы так понимаем?», пишут фанаты Прилучного.

Отвечать на эти вопросы актёр не стал, несмотря на то, что его поклонники уже сделали выводы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце неожиданно объявила о разводе с Павлом Прилучным. О расставании с супругом после почти 10 лет брака она сообщила своим подписчикам в соцсети.