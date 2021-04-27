Прилучный и Карпович появились вдвоём на премьере «Девятаева»

https://static.news.ru/photo/eeb36e26-a757-11eb-ba09-96000091f725_660.jpg Павел Прилучный Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Российские артисты Павел Прилучный и Мирослава Карпович вдвоём появились на премьере картины «Девятаев», где Прилучный сыграл главную роль. Звёздам давно приписывают роман после развода актёра с Агатой Муцениеце, передаёт KP.RU.

Прилучный выбрал для мероприятия тёмный костюм, а Мирослава — лёгкое белое платье и коричневую куртку в тон с босоножками. Карпович и Прилучного сразу заметили поклонники, последний не отказал им в автографе и фото на память, девушка же стояла в стороне.

За последние несколько месяцев журналистам лишь пару раз удалось сфотографировать знаменитостей вдвоём: на море во время отдыха и на выходе из московского супермаркета. Оба артисты личную жизнь не комментируют.

Накануне Прилучный опубликовал в своём Instagram новую фотографию, которая вызвала беспокойство у поклонников. На снимке актёр позирует вместе с Иваном Ургантом и певицей Анастасией Спиридоновой. Он стал гостем вечерней передачи шоумена и призвал фанатов посмотреть новый выпуск. Однако подписчиков больше заинтересовал внешний вид артиста — их удивило его «опухшее» лицо. Некоторые предположили, что Прилучный стал чаще выпивать.

Ранее сообщалось, что российская актриса Мирослава Карпович сыграла в новом спектакле МХАТ имени Горького «На стриме». Ей досталась не совсем обычная роль, кроме того, девушке пришлось выполнить эффектный трюк в ванне. По сюжету её героиня — студентка Вера — страдает зависимостью от мира гаджетов и соцсетей, из-за чего у неё начался серьёзный конфликт с родителями.