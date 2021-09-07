Прилучного заподозрили в романе с новой «папиной дочкой»

Фанаты заподозрила Павла Прилучного в романе с новой «папиной дочкой» Дарьей Мельниковой после того, как они сыграли любовь с фильме «Соври мне правду». Премьера фильма состоялась в Сочи, кадр из ленты актёр опубликовал в своём микроблоге.

Поклонники Прилучного пришли к выводу, что такую страсть, какую показали в фильме он и «папина дочка» Мельникова, сыграть просто невозможно. Для этого, считают фанаты, надо действительно её испытывать. Однако по иронии судьбы сейчас Прилучный находится в отношениях с другой «папиной дочкой» — Мирославой Карпович.

Актрисе приписывали, что она увела актёра из семьи, это якобы стало поводом для развода Прилучного с Агатой Муцениеце. Тот факт, что обе новые пассии актёра играли на одной съёмочной площадке, стал поводом для иронии со стороны фанатов. «Решил всех „папиных дочек“ собрать? Эмоции зашкаливали! Фильм классный, горячий!», написали в комментариях пользователи.

Ранее актриса Агата Муцениеце, прожившая с актёром Павлом Прилучным в браке восемь лет и родившая ему двоих детей, рассказала о хайпе и выгоде от развода с экс-супругом.