Прилучного с неизвестной блондинкой на коленях заметили в баре

https://static.news.ru/photo/1594f970-464a-11eb-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: bugevuge/instagram.com

Актёр Павел Прилучный попал на видео, снятое в одном из увеселительных заведений. Компанию артисту составила эффектная девушка.

На записи видно, что актёр и его спутница увлечены общением друг с другом. Девушка закинула на колени Прилучного ногу. Когда пара заметила, что их снимают, блондинка ногу убрала и поправила одежду. Видео распространилось по Сети.

Поклонники гадают, когда и где был снят этот ролик, некоторые даже уверены, что на записи не Прилучный, а очень похожий на него человек.

Ещё до небезызвестной драки Паша зажигал со своей однокурсницей в караоке. С красивой статной блондинкой. Девушка весь вечер не слезала с его колен. Понятно, что отношения у них весьма свободные, — цитирует KP.RU свой источник в окружении артиста.

Ранее появились слухи о том, что Прилучный начал встречаться с 24-летней актрисой Зепюр Брутян. По словам информированного источника, ещё на съёмках первой части сериала «В клетке» девушка «от Прилучного не отходила». При этом актёр тогда был женат на Агате Муцениеце. На сегодняшний день Прилучному приписывают роман с актрисой Мирославой Карпович, с которой он сошёлся после развода с женой, писал NEWS.ru.