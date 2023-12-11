Пригожина увезли на «скорой»: что случилось, какой диагноз Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Иосиф Пригожин

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали, сообщил его ассистент Станислав Калинкин. Сам Пригожин рассказал, что ему ставят капельницу. О причинах госпитализации и диагнозе бизнесмена — в материале NEWS.ru.

Какой диагноз, прогнозы врачей

Мужа Аллы Перфиловой (также известна под сценическим псевдонимом Валерия) увезли на «скорой». Мужчину положили под капельницу. Сначала Калинкин сообщил, что ему ничего не известно о причинах внеплановой госпитализации, но подтвердил, что его начальник находится в больнице.

Госпитализация внеплановая, экстренная, что случилось, пока не знаю, — отметил Калинкин.

Пока что врачи не дают никаких прогнозов. Однако известно, что у Пригожина подозревают пневмонию.

Паника, комментарий Пригожина

Журналистка Ксения Собчак дозвонилась до Пригожина и спросила о его самочувствии. Отмечалось, что продюсеру трудно говорить, у него частично пропал голос. По предварительной информации, у супруга исполнительницы хита «Часики» поражены легкие. Однако сам Пригожин отметил, что не понимает, с чего у общественности началась такая паника.

Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю, — усмехнулся Иосиф Игоревич.

Прошлые проблемы со здоровьем у продюсера

В апреле Иосифу Пригожину стало плохо на съемках телешоу «Звезды сошлись». По словам продюсера, он долго сопротивлялся и не хотел вызывать скорую, однако все же допустил врачей для оказания первой помощи. Госпитализация ему не потребовалась, позднее он сам обратился в клинику.

Чувствую себя уже лучше. Мне вовремя оказали помощь, приехала скорая. Благодарю всех сотрудников проекта «Звезды сошлись», которые вызвали скорую. Я, честно говоря, сопротивлялся, не хотел. Скорая померила давление, оказала помощь. Потом я уже сам поехал в коммерческую больницу, прокапался, сделал дообследования, — говорил Пригожин.

По его мнению, причиной ухудшения здоровья могли стать последствия от перенесенного ранее коронавируса. При этом коллеги продюсера по съемочной площадке изначально подумали, что у него инсульт, поскольку его лицо онемело.

Как рассказывала соведущая проекта «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева, во время съемок у Пригожина поднялось давление, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Врачи приехали на площадку и прокапали продюсера.

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