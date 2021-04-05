Пригожина не удивил арест участниц «голой» фотосессии в Дубае

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал арест группы девушек, которые устроили эротическую фотоссесию в Дубае.
По его словам, организаторы и участницы съёмок должны были быть готовы ответить за свою выходку.
Объединённые Арабские Эмираты и так достаточно толерантны и в политическом плане, и в своём гостеприимстве. Когда вы снимаете голых женщин и у вас нет лицензии, вы должны быть готовы к тому, что это нарушение их правил пребывания в стране, — пояснил он.
Пригожин добавил, что в случае отсутствия лицензии и согласования с местными органами нарушителей обязуют выплатить штраф, а также могут лишить свободы,
Ранее NEWS.ru писал, что полиция Дубая арестовала более десяти девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Также позднее появилась информация, что одной из девушек оказалась дочь российского банкира.