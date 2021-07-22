Пригожин жёстко отреагировал на инцидент с сыном Пьехи

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что с женой футбольного судьи Владислава Безбородова, ударившей сына Стаса Пьехи, стоило бы хорошенько разобраться. В беседе с Пятым каналом он признался, что не посмотрел бы, что она женщина, и «шарахнул ей по башке».

Близкий друг семьи певца Пригожин рассказал, что пришёл в ярость, когда узнал об инциденте.

Для меня Стас — родной человек. То, что произошло с его ребёнком, меня трясёт аж просто самого. Если бы она попала мне под руки, я бы, вот честно, несмотря на то что она баба, шарахнул ей точно по башке! — сказал продюсер.

Пригожин считает, что обвиняемую в избиении семилетнего сына артиста необходимо посадить в тюрьму. По его словам, ему страшно находиться в обществе, где адекватные люди могут стать жертвами психически ненормальных. Он уверен, что таким «психопатам» следует устраивать «публичные порки», а со своей женой футбольный арбитр Безбородов должен ещё и по-мужски поговорить.

Это просто зверина какая-то, животное для меня! Есть же вещи, которые мы называем святыми, да? Это дети. Воспитывать — это не избивать, не швырять, не орать. Мы своим примером воспитываем людей. Я не знаю, кто там у неё муж. Считаю, что он должен просто головой о стену её ударить, — возмутился продюсер.

Ранее сообщалось, что сын певца Стаса Пьехи попал в больницу после нападения соседки. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и множественные травмы, среди которых ушиб грудной клетки и левого бедра. На ногах у ребёнка остались гематомы.

Увечья получила и бабушка ребёнка, пытавшаяся защитить внука. По предварительной информации, избившая сына музыканта женщина оказалась женой известного футбольного судьи Владислава Безбородова. В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело.