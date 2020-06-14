Пригожин заявил о готовности помочь «бедствующим музыкантам»

https://static.news.ru/photo/47c4f87c-ae25-11ea-b431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Российский продюсер Иосиф Пригожин во время разговора с журналистами заявил, что готов оказать финансовую поддержку музыкантам, оказавшимся из-за коронавирусной пандемии в бедствующем положении.

По словам мужа певицы Валерии, он получил от правительства некоторые средства, «согласно МРОТ», в рамках реализации мер поддержки граждан, оставшихся без заработка. Как раз эти деньги продюсер и готов отдать артистам.

Также Пригожин подчеркнул, что государство компенсировало приличные финансовые затраты, в частности, касающиеся его телеканала. Как сказал продюсер, на выделенные средства «можно хотя бы купить покушать». За эту помощь он, по собственному признаю, «низко кланяется руководству России».

Действительно оказались в сложнейшей ситуации музыканты. Творческий человек, актёр, музыкант не может находиться взаперти, он должен выступать. Нужно профессионально развиваться, — цитирует Пригожина радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, продюсер выступил с предложением о создании профсоюза в России. По его словам, это поможет сформировать единые условия труда и защищать права артистов.