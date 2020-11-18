Пригожин заявил, что блогеры отнимают у артистов хлеб

https://static.news.ru/photo/9683cb96-2913-11eb-838b-fa163e074e61_660.jpg Фото: iosifprigozhin8872/instagram.com

Блогеры обесценивают профессию артиста, они не относятся к шоу-бизнесу, однако становятся звёздами, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Когда случайные люди отнимают хлеб у других, это не очень правильно, — отметил Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам продюсера, на сегодняшний день в России слишком много блогеров. Нередко они становятся певцами, хотя не имеют для этого таланта.

В то же время Пригожин подчеркнул, что чрезмерная популярность блогеров объясняется простым выбором населения — за новый формат «зритель своим рублём голосует».

Ранее NEWS.ru писал, что индустрия развлечений нуждается в поддержке из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, во II квартале 2020 года предпринимателям оказывали государственную поддержку. Пригожин попросил снова снять с них налоговое бремя.