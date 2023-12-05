Пригожин заступился за вдову Шатунова после обращения Разина в прокуратуру Пригожин заявил, что деньги Шатунова должны достаться его вдове и детям

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наследство Юрия Шатунова должно достаться его вдове и детям, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Таким образом он прокомментировал то, что продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру с жалобой на Светлану Шатунову из-за авторских прав на песни в сериале «Слово пацана».

Я считаю, что наследство артиста, который сделал Андрея Разина богатым, должно достаться его детям и семье. Они должны жить на что-то. По порядочному было бы разделить хотя бы пополам, тем более больше им, насколько я понимаю, жить не на что. Именно Юрий Шатунов сделал Разина богатым. Я считаю, что семья должна быть как минимум в доле. Это по-человечески, — заявил Пригожин.

Он добавил, что не понимает позиции Разина по отношению к вдове Шатунова. По его мнению, это не красит продюсера. Пригожин призвал все стороны конфликта договориться.

Любой хайп должен иметь продолжение и цель. Если Разин собирается гастролировать и ездить по стране, это один вопрос. Насколько я понимаю, он этого не планирует, где-то находится не в стране. Если ему нравится тратить свою жизнь, силы на войны и разборки, пусть занимается. Просто я не могу понять, зачем. Это никак его не героизирует, — резюмировал Пригожин.

Разин обратился в прокуратуру Москвы с требованием привлечь вдову Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности. По словам продюсера, они дали согласие на использование композиций в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в обход него. Разин пообещал, что из-за «юридического нюанса» на «прекрасную картину» «полетят страйки».