Пригожин заговорил о взяточничестве в ГИБДД после аварии с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/153d76e2-ad65-11ea-9f32-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин в связи со смертельной аварией, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, обвинил сотрудников ГИБДД в получении взяток. По словам мужа певицы Валерии, артиста нужно было давно лишить водительских прав. В этом случае трагедии на столичной дороге не случилось бы.

Как отметил Пригожин, штрафы за пьяную езду должны исчисляться не в тысячах, а в миллионах рублей. Также он заявил, что перед законом все должны быть равны вне зависимости от должности и заслуг.

Почему, кстати, у него до сих пор права не забрали? Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ, которые позволяют себе брать деньги, — приводит высказывание Пригожина радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, продюсер в связи с произошедшей трагедией обвинил либералов в том, что они ненавидят действующую власть и оправдывают подобные действия.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, который спровоцировал 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, сев за руль пьяным, записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он пообещал помочь родственникам Захарова, подчеркнув, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить свою вину».