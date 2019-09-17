https://static.news.ru/photo/99e12242-d956-11e9-89b1-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Продюсер Иосиф Пригожин высказал своё мнение относительно обсуждения болезни актрисы Анастасии Заворотнюк на телевизионной программе «Пусть говорят».

По его словам, у появления такого рода передачи на экранах есть и положительная сторона, и отрицательная. С одной точки зрения, говорит Пригожин, телевидение привлекает внимание общественности к серьёзной и злободневной проблеме.

С другой стороны, болезнь актрисы стала «горячей» темой.

Можно говорить об этичности, но всё, что сегодня творится вокруг нас, во многом можно назвать некрасивым и неэтичным, тем не менее это делается. Да, они используют имена, но это законы жанра, — приводит слова Пригожина портал «ПолитЭксперт».

Продюсер отметил, что ещё совсем недавно все вокруг обсуждали свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Всех волнуют острые темы. Все хотят горячие пирожки, — добавил Пригожин.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о своём намерении подать в суд на Первый канал из-за программы про актрису.

News.ru писал, что практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у Анастасии Заворотнюк, находящейся в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, начался сепсис.