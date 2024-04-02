Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими Пригожин вспомнил, как артистов с Украины ставили в эфир в ущерб российским

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как российских артистов замещали украинские, сообщает РИА Новости. По его словам, в эфире чаще ставили исполнителей с Украины, которые потом «предали» Россию.

Могу сказать, что поставить на радио песню порой приравнивается к войсковой операции. До недавнего времени было много артистов с Украины, которых ставили в эфир в ущерб нашим. Давали больше возможностей тем, кто сегодня нас предал и уехал из России, — подчеркнул медиаменеджер.

Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева в 2020 году заработала на концертах в России 50 млн рублей, которые вложила в московскую недвижимость. Артистка приобрела дом в комплексе «Миллениум парк» на Рублевке и квартиру площадью 70 кв. м в жилом комплексе «Монэ», которая оценивается примерно в 70 млн рублей.

В декабре 2023 года стало известно, что певица потеряла свой последний бизнес в РФ — бутик женской одежды Myseasons, открывшийся в 2017 году. Дизайнер Ханна Хмелева вышла из совместного ООО «Майсизонс», поскольку Брежнева перестала принимать участие в развитии бизнеса.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России обратился в суд с требованием взыскать с певицы Веры Брежневой долг. Магазин артистки Myseasons недоплатил в ПФР 500 рублей после того, как она уехала из РФ в начале СВО.