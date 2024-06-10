Пригожин устроил романтический вечер для Валерии Пригожин и Валерия отпраздновали годовщину совместной жизни в ресторане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин и Валерия

Композитор и продюсер Иосиф Пригожин в честь 20-летней годовщины с момента начала совместной жизни с певицей Валерией устроил романтический ужин в ресторане. Пара отпраздновала значимую дату 5 июня. Валерия поделилась фотографией и видео с этого вечера в своем Telegram-канале.

В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно, — подписала артистка публикацию.

В посте выложена фотография, где Пригожин и Валерия держатся за огромный букет роз, который продюсер подарил певице. На видео пара задувает свечки в принесенных десертах.

Валерия выбрала для свидания блейзер и свободные брюки. Пригожин также предпочел повседневный стиль с элементами классического.

Ранее Валерия в шоу Иды Галич поделилась воспоминаниями об отборе на конкурс «Евровидение» в 2009 году. Певица назвала голосование странным. Валерия отметила, что украинская исполнительница Анастасия Приходько, которая представляла Россию, не участвовала в борьбе. По ее словам, артистку «просто впихнули» в последнюю секунду. При этом супруг Валерии Иосиф Пригожин вложил немало средств для записи песни Валерии на трех языках, а также для создания видеоклипа и образа. Однако это не помогло Валерии.