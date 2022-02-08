Пригожин сравнил труд артистов с работой строителей и шахтёров

Иосиф Пригожин сравнил труд отдельных артистов с работой на стройке или в шахте. Так он ответил на слова Марии Голубкиной, которая раскритиковала Бузову и Волочкову, сообщает Teleprogramma.pro.

Голубкина заявила , что обе артистки — далеко не «трудяги». Имя они себе сделали на скандалах. За коллег по цеху решил вступиться Пригожин. Он заявил, что, возможно, обеим артисткам всё в этой жизни «легко давалось». Но сам он является свидетелем многих ситуаций, когда артисты на самом деле «пашут, как проклятые».

Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтёров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живёт в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолёте, в дороге, — посетовал Пригожин, сравнив исполнителей с бременскими музыкантами.

Продюсер добавил, что артисты практически не видят свою семью и дом. Но это в случае, если артист востребован. По словам Пригожина, профессиональный артист не может не быть трудягой, только потому, что качественное выступление — это тяжелейший «адский» труд.

Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным. У него круглосуточная работа. Это очень трудные деньги, — объяснил продюсер.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что ещё в самом начале пандемии коронавируса высказался в защиту артистов, но его не поддержали и даже высмеяли. Он выразил сочувствие тем артистам, кто оказался в трудном финансовом положении.